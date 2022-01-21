Ковалёв: как бороться с Малининым на юниорском чемпионате мира пока не очень понимаю

Бронзовый призёр чемпионата России среди юниоров по фигурному катанию Артём Ковалёв подвёл итог своего выступления.
«Доволен занятым местом и выступлением 50 на 50. Короткая удалась хорошо, произвольная хуже. Скорости не было, вращения медленные и прыжки срывал. Сегодняшний день оцениваю по 10-бальной шкале на троечку. Я рад, что стал третьим, но понимаю, что баллы очень небольшие. Все ребята откатались неидеально. И как нам бороться с соперниками на юниорском чемпионате мира, с Ильёй Малининым, я пока не очень понимаю… Но тут надо делать каждому своё. Как определится состав на ЮЧМ, появится определённость, и можно будет спокойно готовиться. Здесь, конечно, все очень волновались, нервничали, хотели. Любой отборочный старт всегда достаточно волнительный, но надо набираться опыта», — приводит слова Ковалёва пресс-служба ФФККР.
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