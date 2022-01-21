Фигуристка Софья Акатьева выиграла чемпионат России среди юниоров

Софья Акатьева, занимающаяся в группе Этери Тутберидзе, одержала убедительную победу на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Саранске. Второй итоговый результат показала Софья Самоделкина, ставшая в произвольной программе только четвёртой. На третью ступень пьедестала почёта поднялась Софья Муравьёва из «Ангелов Плющенко».
Фигурное катание. Чемпионат России среди юниоров. Саранск
Девушки
1. Софья Акатьева (Москва) – 237,09.
2. Софья Самоделкина (Москва) – 213,73.
3. Софья Муравьёва (Москва) – 211,62.
4. Алиса Двоеглазова (Москва) – 206,83.
5. Аделия Петросян (Москва) – 202,25.
6. Елизавета Куликова (Москва) – 193,33.
7. Алина Горбачёва (Тверь) – 191,97.
8. Софья Титова (Москва) – 190,31…
12. Вероника Жилина (Москва) – 180,98….
18. Анастасия Зинина (Москва) – 158,91.
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