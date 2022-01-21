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Татьяна Тарасова высказалась о победе Софьи Акатьевой на чемпионате России среди юниоров

Татьяна Тарасова высказалась о победе Софьи Акатьевой на чемпионате России среди юниоров
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила Софью Акатьеву с победой на чемпионате России среди юниоров.

Для 14-летней фигуристки золото юниорского первенства страны стало уже вторым в карьере. Впервые она стала лучшей год назад, а теперь защитила титул.

«Умничка! Поздравляю Софью Акатьеву с победой второй год подряд. Она молодчина.

Нет сомнений, что Россия остаётся кузницей талантов. Наши девушки — лучшие», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Акатьева выиграла как короткую, так и произвольную программу, в сумме набрав на 10 баллов больше, чем чемпион России среди юношей Илья Яблоков. Ближайшую преследовательницу, Софью Самоделкину, Акатьева опередила на 23 балла.

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