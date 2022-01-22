Слуцкая назвала свой вариант расстановки фигуристов сборной России на командный турнир ОИ

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая предложила свой вариант расстановки сборной России на олимпийский командный турнир в Пекине.
«Вопрос на повестке дня. Кто будет в составе командного турнира на Олимпийских играх? Олимпийские игры в Пекине уже на носу, с 4 по 20 февраля мы будем активно болеть за наших спортсменов. Это значит, что совсем скоро будет приниматься решение по командному турниру.
А кого бы вы включили в команду, дав возможность подняться на пьедестал почёта? Я считаю, что у нас в этом году есть огромный шанс выиграть в командном турнире! Я бы расставила наших спортсменов следующим образом:
— Валиеву в короткую программу.
— Щербакову в произвольную.
— Кондратюка и в короткую, и в произвольную.
— В парах — Тарасову и Морозова.
— В танцах я бы сделала вторую замену и поставила бы Синицину / Кацалапова и Степанову / Букина.
Так бы для меня выглядело командное первенство. На сегодняшний день команда наших фигуристов — самая сбалансированная, а значит, мы являемся главным претендентом на золото в 2022 году», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».
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