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Слуцкая назвала свой вариант расстановки фигуристов сборной России на командный турнир ОИ

Слуцкая назвала свой вариант расстановки фигуристов сборной России на командный турнир ОИ
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая предложила свой вариант расстановки сборной России на олимпийский командный турнир в Пекине.

«Вопрос на повестке дня. Кто будет в составе командного турнира на Олимпийских играх? Олимпийские игры в Пекине уже на носу, с 4 по 20 февраля мы будем активно болеть за наших спортсменов. Это значит, что совсем скоро будет приниматься решение по командному турниру.

А кого бы вы включили в команду, дав возможность подняться на пьедестал почёта? Я считаю, что у нас в этом году есть огромный шанс выиграть в командном турнире! Я бы расставила наших спортсменов следующим образом:

— Валиеву в короткую программу.
— Щербакову в произвольную.
— Кондратюка и в короткую, и в произвольную.
— В парах — Тарасову и Морозова.
— В танцах я бы сделала вторую замену и поставила бы Синицину / Кацалапова и Степанову / Букина.

Так бы для меня выглядело командное первенство. На сегодняшний день команда наших фигуристов ⁠— самая сбалансированная, а значит, мы являемся главным претендентом на золото в 2022 году», — написала Слуцкая в своём «инстаграме».

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