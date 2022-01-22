«Здорово быть популярной!» Камила Валиева показала подарок от художника

Чемпионка Европы 2022 года в женском одиночном катании Камила Валиева рассказала о ценном подарке, который ей преподнесли.

«Всё-таки здорово быть популярной! Удивительный, неожиданный и очень приятный подарок получила вчера от художника Александра Садыкова. Теперь «Девочка на шаре» будет рядом со мною всегда! Спасибо за такую красоту!» — написала Валиева.

Пост доступен в «инстаграме» Камилы Валиевой.

В нынешнем сезоне Камила также выиграла два этапа Гран-при и победила на чемпионате России. Валиева вошла в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!