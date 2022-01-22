«Здорово быть популярной!» Камила Валиева показала подарок от художника
Поделиться
Чемпионка Европы 2022 года в женском одиночном катании Камила Валиева рассказала о ценном подарке, который ей преподнесли.
«Всё-таки здорово быть популярной! Удивительный, неожиданный и очень приятный подарок получила вчера от художника Александра Садыкова. Теперь «Девочка на шаре» будет рядом со мною всегда! Спасибо за такую красоту!» — написала Валиева.
Пост доступен в «инстаграме» Камилы Валиевой.
В нынешнем сезоне Камила также выиграла два этапа Гран-при и победила на чемпионате России. Валиева вошла в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 22 января 2022
-
09:43
-
09:03
-
08:48
-
08:21
- 21 января 2022
-
23:01
-
22:11
-
19:13
-
18:49
-
18:26
-
17:58
-
16:10
-
14:34
-
14:12
-
12:24
-
11:46
-
11:23
-
10:40
-
10:22
-
10:11
-
07:35
-
01:08
- 20 января 2022
-
23:49
-
22:59
-
21:27
-
21:17
-
21:04
-
20:21
-
19:59
-
19:42
-
18:15
-
16:49
-
16:06
-
14:07
-
13:44
-
13:22
Партнерский контент