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«Здорово быть популярной!» Камила Валиева показала подарок от художника

«Здорово быть популярной!» Камила Валиева показала подарок от художника
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Чемпионка Европы 2022 года в женском одиночном катании Камила Валиева рассказала о ценном подарке, который ей преподнесли.

«Всё-таки здорово быть популярной! Удивительный, неожиданный и очень приятный подарок получила вчера от художника Александра Садыкова. Теперь «Девочка на шаре» будет рядом со мною всегда! Спасибо за такую красоту!» — написала Валиева.

Пост доступен в «инстаграме» Камилы Валиевой.

В нынешнем сезоне Камила также выиграла два этапа Гран-при и победила на чемпионате России. Валиева вошла в состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

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