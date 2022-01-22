Первая фигуристка, выступившая в хиджабе, оценила пост Анны Щербаковой с помощью эмодзи

Спортсменка из ОАЭ Захра Лари, которая стала известна тем, что стала первой фигуристкой, выступившей на соревнованиях в хиджабе, отреагировала на пост чемпионки мира 2021 года россиянки Анны Щербаковой.
«Готовлюсь к Пекину-2022», — написала Щербакова в своём «инстаграме».
Лари в комментарии опубликовала три эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Анны Щербаковой
В женском одиночном катании Россию на Олимпиаде в Пекине представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. Запасными значатся Елизавета Туктамышева и Майя Хромых. На прошедшем в Таллине (Эстония) чемпионате Европы золото завоевала Валиева, серебро — Щербакова, бронзу — Трусова.
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