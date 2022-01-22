Роднина резко отреагировала на запрет для украинских олимпийцев делать фото с россиянами

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала рекомендации, данные украинским спортсменам Министерством спорта страны. Украинцев попросили избегать совместных снимков с российскими олимпийцами на Играх в Пекине и не давать интервью на русском языке.

«Есть народ, а есть руководство. Политика этой страны последнее десятилетие не очень братская. Что обидно-то? Дурака же не исправишь! На дураков и больных не обижаются», — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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