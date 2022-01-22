Александра Бойкова — Хаврониной и Чиризано: поздравляю, котики

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, отреагировала на победу Ирины Хаврониной и Дарио Чиризано на юниорском чемпионате России в Саранске с результатом 182,77 балла.
«Поздравляю, котики», — написала Бойкова в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Александры Бойковой
Серебро завоевали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, уступившие чемпионам 0,71 балла (182,06), бронзу — Софья Тютюнина и Александр Шустицкий (178,12).
Бойкова и Козловский — чемпионы Европы (2020), бронзовые призёры чемпионата мира (2021), двукратные бронзовые призёры чемпионата Европы (2019, 2022), чемпионы России (2020).
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