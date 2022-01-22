Жулин: мне совершенно всё равно, что Сизерон сделал каминг-аут

Российский тренер Александр Жулин, чьи подопечные Виктория Синицина и Никита Кацалапов являются одними из фаворитов Олимпиады-2022 в танцах на льду, высказался о скандалах в фигурном катании, связанных с нетрадиционной ориентацией спортсменов.

Ранее фраза Жулина о первом небинарном фигуристе Тимоти Ледюке стала предметом горячего обсуждения среди иностранных специалистов, но тренер уверен, что это не отразится на оценках его учеников на Олимпиаде.

«Я не думаю, что так произойдёт, всё-таки это Олимпийские игры. Но меня очень пугает ситуация, что премию «Оскар» выиграть не чёрному, не гею, не больному очень тяжело. Это некая толерантность, которая приводит к идиотизму. Мне совершенно всё равно, что Сизерон сделал каминг-аут. Я отношусь к нему роскошно. Думаю, если мои спортсмены откатаются хорошо, их поставят. Но все вот эти небинарные дела, что сейчас происходят, приводят меня в ужас. Я мечтаю, чтобы это всё закончилось как можно скорее», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.