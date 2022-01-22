Софья Акатьева: до лучшей юниорки мира мне нужно ещё идти

Двукратная чемпионка России среди юниоров Софья Акатьева прокомментировала защиту титула и отбор на юниорский чемпионат мира.
«Защищать свой титул всегда сложнее, чем в первый раз завоевывать. И я рада, что мне это удалось. Но во время соревнований, своих прокатов я стараюсь об этом вообще не думать. Оценки и место определяют судьи…
Я рада, что получилось отобраться на юниорский чемпионат мира. Очень надеюсь, что поеду. Я очень хотела попасть туда. Как я сказала, постараюсь исправить все свои ошибки, допущенные здесь. Много работы нужно будет проделать, чтобы показать достойный результат на юниорском мире. Мне интересно там будет выступать, потому что это новый этап в моей жизни.
Конечно, мысли о ЮЧМ у всех были. Я волновалась, но старалась с этим справиться. Перед произвольной немножечко трясло. Не потому, что отбор. Даже не знаю, с чем это было связано. Просто бывает меньше волнуешься, где-то больше. Но нужно учиться с этим справляться и набираться опыта.
В СМИ пишут, что я одна из лучших одиночниц мира? Стараюсь никак на это не реагировать. Как это может на меня влиять? Это же другие люди пишут… Не злюсь. Ничего. Есть и всё. Я работаю дальше.
Ощущаю ли себя одним из лидеров? Скорее, нет, потому что ещё очень много работы. До лучшей юниорки мне нужно ещё идти. Надо основательно готовиться к юниорскому чемпионату мира», — приводит слова Акатьевой пресс-служба ФФККР.
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