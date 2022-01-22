Лайшев: даже Тутберидзе была удивлена, что Загитова выиграла Олимпиаду в Пхёнчхане

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о системе работы известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
«Конечно, есть любимчики, нелюбимчики, а есть просто профессиональный подход тренера к делу. Есть ребята, допустим, которые много раз выигрывали чемпионаты мира по самбо, они уже становятся своими в сборной команде. Но если не показал результат, ничего не поделаешь, он может и не попасть на следующий чемпионат мира. Этим спорт и отличается. Возможно, это немного жестоко, и всем хочется видеть дальнейшие выступления Загитовой и Медведевой, но так устроен спорт. Тутберидзе доказывает, что её система правомочна и сильна.
Я сам был на Играх в Пхёнчхане, когда смотрел Загитову с Медведевой. Там, конечно, даже Этери Георгиевна была удивлена, что Загитова выиграла. Ведь Медведева была двукратной чемпионкой мира, одной из сильнейших. И, конечно, у спортсменов есть свойство обижаться, что не на них поставили», — приводит слова Лайшева «Татар-информ».
- 22 января 2022
-
23:23
-
21:44
-
20:55
-
20:50
-
20:25
-
19:55
-
17:35
-
16:56
-
15:09
-
14:57
-
14:09
-
13:45
-
13:29
-
13:20
-
12:53
-
09:43
-
09:03
-
08:48
-
08:21
- 21 января 2022
-
23:01
-
22:11
-
19:13
-
18:49
-
18:26
-
17:58
-
16:10
-
14:34
-
14:12
-
12:24
-
11:46
-
11:23
-
10:40
-
10:22
-
10:11
-
07:35