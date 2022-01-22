Лайшев: даже Тутберидзе была удивлена, что Загитова выиграла Олимпиаду в Пхёнчхане

Глава школы «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о системе работы известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Конечно, есть любимчики, нелюбимчики, а есть просто профессиональный подход тренера к делу. Есть ребята, допустим, которые много раз выигрывали чемпионаты мира по самбо, они уже становятся своими в сборной команде. Но если не показал результат, ничего не поделаешь, он может и не попасть на следующий чемпионат мира. Этим спорт и отличается. Возможно, это немного жестоко, и всем хочется видеть дальнейшие выступления Загитовой и Медведевой, но так устроен спорт. Тутберидзе доказывает, что её система правомочна и сильна.

Я сам был на Играх в Пхёнчхане, когда смотрел Загитову с Медведевой. Там, конечно, даже Этери Георгиевна была удивлена, что Загитова выиграла. Ведь Медведева была двукратной чемпионкой мира, одной из сильнейших. И, конечно, у спортсменов есть свойство обижаться, что не на них поставили», — приводит слова Лайшева «Татар-информ».