Олег Васильев рассказал, в чём главная интрига ОИ-2022 в парном катании

Олимпийский чемпион 1984 года в парном катании, главный тренер сборной Беларуси Олег Васильев высказался о предстоящей борьбе за золото Игр в Пекине между тремя российскими дуэтами и китайской парой Суй Вэньцзин/Хань Цун.

«Если судить исходя из реальных двух оценок, за технику и за артистизм, то расклад в парном катании на Олимпийских играх очень неоднозначен. Китайская пара уникальна, и к этой уникальности они шли долгие годы. Начинали совершенно невзрачной парой, но на сегодняшний момент являются тем дуэтом, на катание которого хочется смотреть вне зависимости от того, какие элементы они делают. Они умеют кататься, умеют выражать музыку и умеют держать зрителей в заворожённом состоянии на протяжении всей программы.

Российские пары обладают технически более сложными программами. Но ко второй оценке есть вопросы. Как судьи отнесутся к противостоянию чистой техники и сочетания сложного катания и артистизма? В этом и состоит главная интрига Олимпиады в парном катании.

Не жест ли отчаяния возвращение китайской парой четверной подкрутки? Безусловно, разница будет небольшая, но это не жест отчаяния. Китайцы совсем не дураки, считают они так же хорошо, как и мы. Борьба будет идти за каждый балл. И если на четверной подкрутке, пусть даже второго уровня, можно набрать на две-три десятых балла больше, чем за тройную подкрутку четвёртого уровня, то они будут делать четверную. Потому что эти две-три десятых могут оказаться решающими в борьбе за медали», — приводит слова Васильева «РИА Новости».