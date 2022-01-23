Константинова: хотела, чтобы Туктамышева отобралась на Олимпиаду

Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась мнением о составе сборной России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Она призналась, что симпатизировала Елизавете Туктамышевой, но подчеркнула справедливость итогового состава. В него вошли Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.
«Очень болела за Лизу Туктамышеву и хотела, чтобы она отобралась и на Европу, и на Олимпиаду. Но я не могу сказать, что Аня Щербакова не достойна поехать, все достойны. А она чемпионка мира.
Туктамышева — это человек, который занимает самое обидное четвёртое место. Если мы посмотрим объективно, то Валиева — лидер, Трусова и Щербакова — это вторая и третья. Лиза — четвёртый по силе человек. Даже если бы было ещё 10 чемпионатов России, то на девяти из них был бы такой же расклад. Понятно, что каждый болеет за своего человека и это у него вызывает какие-то эмоции. Я смотрела Анину произвольную и была поражена её силой духа. Она просто поставила всех на место своим прокатом», — цитирует Константинову Sport24.
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