«Последнее — самое важное». Туктамышева назвала 3 вещи, необходимые для хорошего выходного

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, что ей нужно для хорошего выходного. Спортсменка назвала три вещи.
«Что нужно для хорошего выходного дня: горячий душ, увлажняющая маска и мультик «Как приручить дракона». Последнее — самое важное», — написала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: «инстаграм» елизаветы туктамышевой
В сезоне-2020/2021 Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при — 2021/2022, но соревнования в Японии отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге Туктамышева заняла седьмое место.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 24 января 2022
-
07:30
-
07:26
- 23 января 2022
-
22:26
-
22:03
-
14:10
-
00:33
-
00:16
- 22 января 2022
-
23:23
-
21:44
-
20:55
-
20:50
-
20:25
-
19:55
-
17:35
-
16:56
-
15:09
-
14:57
-
14:09
-
13:45
-
13:29
-
13:20
-
12:53
-
09:43
-
09:03
-
08:48
-
08:21
- 21 января 2022
-
23:01
-
22:11
-
19:13
-
18:49
-
18:26
-
17:58
-
16:10
-
14:34
-
14:12