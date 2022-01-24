Евгения Медведева показала нежные снимки с фотосессии с Кристианом Костовым

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в своём «инстаграме» новые фотографии. Снимки сделаны в ходе фотосессии Медведевой с болгарским певцом Кристианом Костовым. Музыкант нежно прислоняется к спортсменке и обнимает её.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 24 января 2022
-
07:30
-
07:26
- 23 января 2022
-
22:26
-
22:03
-
14:10
-
00:33
-
00:16
- 22 января 2022
-
23:23
-
21:44
-
20:55
-
20:50
-
20:25
-
19:55
-
17:35
-
16:56
-
15:09
-
14:57
-
14:09
-
13:45
-
13:29
-
13:20
-
12:53
-
09:43
-
09:03
-
08:48
-
08:21
- 21 января 2022
-
23:01
-
22:11
-
19:13
-
18:49
-
18:26
-
17:58
-
16:10
-
14:34
-
14:12