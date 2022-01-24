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Ирина Слуцкая рассказала, кого считает звёздами фигурного катания до 2000 года

Ирина Слуцкая рассказала, кого считает звёздами фигурного катания до 2000 года
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала пост о звёздах этого вида спорта.

«Звёзды фигурного катания. Друзья, я знаю, что вы у меня такие же фанаты фигурного катания, как и я. А кто, на ваш взгляд, самый яркий фигурист до 2000 года? Я не смогла выбрать одного спортсмена. Для меня звёздами фигурного катания являются: Пахомова — Горшков, Елена Водорезова, Кира Иванова, Ирина Роднина (с партнёрами), Игорь Бобрин, Климова — Пономаренко, Гордеева — Гриньков, Владимир Котин, Бестемьянова — Букин и много других», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

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