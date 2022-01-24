Татьяна Тарасова опубликовала яркие фото с Олимпиады в Сочи. Жулин и Волосожар оценили

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала фотографии с зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
«Олимпийские игры всё ближе и ближе. А мы вспоминаем Олимпиады минувшие. Сочи-2014», — написала Тарасова.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
На пост Тарасовой отреагировали двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин и двукратная победительница Игр-2014 Татьяна Волосожар. В комментарии Жулин написал: «Татьяна Анатольевна, здоровья! Любим!» Волосожар опубликовала эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Татьяны Тарасовой
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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