Ирина Слуцкая: я просто в ужасе от некоторых родителей

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась мнением о воспитании детей.

«Я просто в ужасе от некоторых родителей. Периодически сталкиваюсь с такой ситуацией в спорте, когда мама, всю жизнь мечтавшая стать фигуристкой, приводит к тренеру свою дочку и просит сделать из ребёнка чемпиона. А ребёнка вообще спросили, хочет ли он этого?!



Я убеждена, что когда нет желания — нет результата. Человек должен быть фанатом своего дела. К ребёнку всегда надо прислушиваться и давать выбор. Лучший способ — отправить на разные секции и посмотреть, какая их них вызовет у него больший интерес, и дальше уже поддерживать его выбор. Тогда из вашего ребёнка вырастет взрослый человек, который умеет слушать себя и принимать решения», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

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