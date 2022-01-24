Ирина Слуцкая: я просто в ужасе от некоторых родителей

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась мнением о воспитании детей.
«Я просто в ужасе от некоторых родителей. Периодически сталкиваюсь с такой ситуацией в спорте, когда мама, всю жизнь мечтавшая стать фигуристкой, приводит к тренеру свою дочку и просит сделать из ребёнка чемпиона. А ребёнка вообще спросили, хочет ли он этого?!
Я убеждена, что когда нет желания — нет результата. Человек должен быть фанатом своего дела. К ребёнку всегда надо прислушиваться и давать выбор. Лучший способ — отправить на разные секции и посмотреть, какая их них вызовет у него больший интерес, и дальше уже поддерживать его выбор. Тогда из вашего ребёнка вырастет взрослый человек, который умеет слушать себя и принимать решения», — написала Слуцкая.
Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 24 января 2022
-
09:33
-
09:16
-
08:26
-
07:40
-
07:30
-
07:26
- 23 января 2022
-
22:26
-
22:03
-
14:10
-
00:33
-
00:16
- 22 января 2022
-
23:23
-
21:44
-
20:55
-
20:50
-
20:25
-
19:55
-
17:35
-
16:56
-
15:09
-
14:57
-
14:09
-
13:45
-
13:29
-
13:20
-
12:53
-
09:43
-
09:03
-
08:48
-
08:21
- 21 января 2022
-
23:01
-
22:11
-
19:13
-
18:49
-
18:26