Расписание соревнований по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

С 4 по 20 февраля в Пекине (Китай) пройдут зимние Олимпийские игры. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по фигурному катанию.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
4 февраля
5:02 мск — командные соревнования, мужчины, короткая программа.
6:41 — командные соревнования, танцы на льду, ритм-танец.
8:22 — командные соревнования, спортивные пары, короткая программа.
6 февраля
4:37 — командные соревнования, женщины, короткая программа.
6:57 — командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа.
7 февраля
4:22 — командные соревнования, мужчины, произвольная программа.
5:31 — командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец.
6:37 — командные соревнования, женщины, произвольная программа.
8 февраля
4:22 — мужчины, короткая программа.
10 февраля
4:38 — мужчины, произвольная программа.
12 февраля
14:07 — танцы на льду, ритм-танец.
14 февраля
4:22 — танцы на льду, произвольный танец
15 февраля
13:08 — женщины, короткая программа.
17 февраля
13:08 — женщины, произвольная программа.
18 февраля
13:38 — спортивные пары, короткая программа.
19 февраля
14:08 — спортивные пары, произвольная программа.
Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 24 января 2022
-
17:13
-
17:02
-
17:00
-
16:51
-
14:59
-
14:43
-
14:26
-
14:10
-
13:49
-
13:43
-
13:20
-
13:03
-
12:28
-
12:17
-
12:08
-
11:53
-
09:33
-
09:16
-
08:26
-
07:40
-
07:30
-
07:26
- 23 января 2022
-
22:26
-
22:03
-
14:10
-
00:33
-
00:16
- 22 января 2022
-
23:23
-
21:44
-
20:55
-
20:50
-
20:25
-
19:55
-
17:35
-
16:56