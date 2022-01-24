Елена Радионова: Аня Щербакова борется с возрастными изменениями

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова поделилась впечатлениями от выступления Камилы Валиевой и Анны Щербаковой на чемпионате Европы в Таллине. Валиева завоевала золото, Щербакова — серебро.

«Думаю, на чемпионате Европы почти всё получилось. Хочется вспомнить выступление Камилы Валиевой. Это действительно фантастика, что она делает. Я, как одиночница, восхищаюсь. Эти прыжки на два метра, вращения, спирали фантастические.

Хочется отметить Аню Щербакову, которая действительно боец. Она действующая чемпионка мира, на ней был самый большой груз ответственности. Понятно, что ей сейчас непросто, она борется с возрастными изменениями. Но надо отдать ей должное. Даже вспомнить прошлый чемпионат России, когда она после болезни выходила, боролась. Мне кажется, эта та девочка, на которую действительно можно положиться», — сказала Радионова в программе «Фетисов».

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