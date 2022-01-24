Радионова предположила, сколько золотых медалей выиграет Россия в фигурном катании на ОИ

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова дала свой прогноз на количество золотых медалей, которые завоюет сборная России на соревнованиях по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай).

«Думаю, две золотые медали очень вероятны — в командном турнире и женском одиночном катании. Конечно, три бы нам хотелось, но за две мы точно можем побороться, потому что сейчас у нас как никогда сильная сборная, которая реально претендует на золото», — сказала Радионова в программе «Фетисов».

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.

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