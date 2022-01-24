Наталья Бестемьянова объяснила, почему не верит в победу Кондратюка на Олимпиаде-2022

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова призналась, что не верит в возможность завоевания медалей россиянами в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине.

«Кондратюк прыгает сальхов и тулуп четверные, а Нэйтан Чен прыгает лутц, флип, сальхов и тулуп четверные. Это вообще другой набор. Винсент Чжоу все четверные прыгает. Он выиграл у Чена один из стартов осенью. Ребят, ну надо реально смотреть на вещи. Мы очень хотим, чтобы наши мальчики выиграли. Я обожаю Кондратюка. Мы не говорим, что наши фигуристы «так себе». Мы их обожаем, но надо реально смотреть на вещи», — сказала Бестемьянова в программе «Фетисов».



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