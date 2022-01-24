«Я хохотала!» Наталья Бестемьянова высказалась об оценках Степановой и Букина

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила результаты Александры Степановой и Ивана Букина в нынешнем сезоне. На чемпионате России в Санкт-Петербурге они победили с результатом 223,37 балла. На чемпионате Европы в Таллине Степанова и Букин стали вторыми, получив по сумме программ 213,20 балла.

«Особенно у них оценки подросли. Я хохотала! Как может пара, даже очень хорошая пара, за месяц получить оценку на 10 баллов выше, чем на чемпионате Европы? Это к разговору о нашем судействе», — сказала Бестемьянова в программе «Фетисов».



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