Бестемьянова рассказала, почему Мишину и Галлямова ставят выше других российских пар

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала, почему Анастасия Мишина и Александр Галлямов получают более высокие оценки по сравнению с другими российскими парами.

«Я бы хотела сказать, что у нас не совсем равные пары. Мишина и Галлямов обладают уникальным каскадом. Они делают тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов. Это такой дорогой элемент! Когда они катаются чисто, а Тарасова / Морозов и Бойкова / Козловский делают своё дело как следует, то Мишина и Галлямов всё равно выше, потому что они обладают этим элементом. Китайцы его тоже не делают.

Дай бог им откатать своё. Они довольно стойкие ребята. Мы же помним, когда они выходили после роскошных оценок Тарасовой и Морозова, после роскошных оценок Бойковой с Козловским. Но они выходили, собирались и делали. Будем очень болеть, конечно. Надеюсь, Мишина с Галлямовым сумеют занять очень высокое место и будут бороться с китайцами за золото», — сказала Бестемьянова в программе «Фетисов».



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