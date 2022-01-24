Сотникова ответила на вопрос о составе сборной России на олимпийский командный турнир
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Победительница Олимпийских игр 2014 года в Сочи, бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова ответила на вопрос подписчика о составе сборной России на командный турнир, который пройдёт в рамках Олимпийских игр в Пекине.
Спортсменку в «Инстаграме» спросили: «Если бы вам пришлось формировать состав сборной на командник, то какой бы он был?»
Сотникова написала: «К счастью, мне этого делать не надо. Для этого есть наша Федерация фигурного катания. Я в любом составе буду поддерживать наших ребят. Наш состав сборной очень сильный. Кого бы ни поставили, все будут выкладываться на 1000000 %».
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