Аделина Сотникова рассказала, почему не выполняла четверные прыжки

Победительница Олимпийских игр 2014 года в Сочи, бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова ответила на вопрос об исполнении четверных прыжков.

Спортсменку спросили в «Инстаграме»: «Аделина, ты смогла бы прыгнуть четверной прыжок, если бы тренировалась?»

25-летняя Сотникова в ответ сообщила: «Я учила его в далёком детстве, но после неудачного падения (очень неудачного) страх меня победил. Я больше не смогла выходить на четыре оборота. В данный момент точно не смогла бы, возраст уже не тот».

В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.



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