Алина Загитова опубликовала тёплые фото с бабушкой и дедушкой, подписав их по-татарски

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова навестила бабушку и дедушку.
Алина опубликовала кадры с родными в «сториз» своего «инстаграма», подписав слова «бабушка» и «дедушка» на татарском языке.
«Обожаю, когда дедушка играет на баяне, а бабушка поёт», — написала Загитова. «Я тоже пыталась», — призналась фигуристка.
Кроме того, Алина опубликовала фотографию с домашней едой.
Также Загитова является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру.
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