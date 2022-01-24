Алина Загитова опубликовала тёплые фото с бабушкой и дедушкой, подписав их по-татарски

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова навестила бабушку и дедушку.

Алина опубликовала кадры с родными в «сториз» своего «инстаграма», подписав слова «бабушка» и «дедушка» на татарском языке.

«Обожаю, когда дедушка играет на баяне, а бабушка поёт», — написала Загитова. «Я тоже пыталась», — призналась фигуристка.

Кроме того, Алина опубликовала фотографию с домашней едой.

Также Загитова является чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), победительницей финала Гран-при (2017), чемпионкой России (2018). Алина — первая в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. В декабре 2019 года Загитова приостановила карьеру.

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