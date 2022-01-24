Тренер Кондратюка – о готовности к ОИ-2022: да он не знает, что это такое. Я сама не знаю

Светлана Соколовская, тренер российского фигуриста Марка Кондратюка, ответила, готов ли её подопечный к выступлению на Олимпийских играх – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

«Да он не знает, что это такое. Я сама не знаю, что такое Олимпиада. Приедем на Олимпиаду и там по ходу разберёмся», — сказала Соколовская в эфире «Первого канала».

На прошедшем и дебютном для себя чемпионате Европы – 2022 в Таллине (Эстония) Кондратюк завоевал золотую медаль. Ранее он также выиграл предолимпийский чемпионат России и завоевал путёвку на Игры.

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