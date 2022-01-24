Александра Трусова не стала раскрывать, усложнит ли программу к Олимпийским играм – 2022

Российская фигуристка Александра Трусова ответила, усложнит ли программу к Олимпийским играм – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

«Я не скажу, посмотрите там. Я не знаю сейчас», — сказала Трусова в эфире «Первого канала».

Также Россию в женском одиночном фигурном катании представят Камила Валиева и Анна Щербакова. На прошедшем чемпионате Европы – 2022 Трусова заняла третье место (234,36 балла). Уверенную победу одержала Валиева (259,06), серебро завоевала Щербакова (237,42). Примечательно, что после короткой программы Анна занимала лишь четвёртое место.

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