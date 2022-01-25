Анна Щербакова: главная цель ещё не достигнута. Бережём силы, чтобы выдать в нужный момент

Действующая чемпионка мира, российская фигуристка Анна Щербакова поделилась настроем на Олимпийские игры – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

«Главная цель ещё не достигнута. Силы пока бережём, накапливаем, чтобы выдать в нужный момент», — сказала Щербакова в эфире «Первого канала».

Также Россию в женском одиночном фигурном катании представят Камила Валиева и Александра Трусова. На прошедшем чемпионате Европы – 2022 Щербакова заняла второее место (237,42). Уверенную победу одержала Валиева (259,06), бронзу завоевала Трусова (234,36). Примечательно, что после короткой программы Анна занимала лишь четвёртое место.

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