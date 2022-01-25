Валиева: карьера фигуриста начинается с первого сезона во взрослых. И у меня хороший старт

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как воспринимает олимпийский сезон – 2021/2022.

«Только сейчас начинается карьера фигуриста, с первого сезона во взрослых. И у меня, наверное, довольно хороший старт, начало», — сказала Валиева в эфире «Первого канала».

В этом сезоне 15-летняя Валиева выиграла чемпионаты Европы и России, а также два этапа серии Гран-при. Ей принадлежат три мировых рекорда в женском одиночном катании.

В данный момент Валиева готовится к выступлению на Олимпийских играх – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля

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