Валиева: карьера фигуриста начинается с первого сезона во взрослых. И у меня хороший старт
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, как воспринимает олимпийский сезон – 2021/2022.
«Только сейчас начинается карьера фигуриста, с первого сезона во взрослых. И у меня, наверное, довольно хороший старт, начало», — сказала Валиева в эфире «Первого канала».
В этом сезоне 15-летняя Валиева выиграла чемпионаты Европы и России, а также два этапа серии Гран-при. Ей принадлежат три мировых рекорда в женском одиночном катании.
В данный момент Валиева готовится к выступлению на Олимпийских играх – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля
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