Евгения Медведева назвала три пункта, из которых состоит её идеальное утро

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, из чего состоит её идеальное утро. Спортсменка назвала три пункта.

«Моё идеальное утро — проснуться в любое время, включить любимую музыку и съесть вкусные хлопья на завтрак!» — написала Медведева в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: «инстаграм» евгении медведевой

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.

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