Елизавета Туктамышева показала, в каком виде появится на онлайн-встрече с Путиным. Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка показала, в каком виде появится на онлайн-встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт сегодня, 25 января. Туктамышева надела костюм олимпийской сборной России.

«На онлайн-встречу с президентом», — подписала она фото.

Фото: «инстаграм» елизаветы туктамышевой

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

В сезоне-2020/2021 Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при — 2021/2022, но соревнования в Японии отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге Туктамышева заняла седьмое место.

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