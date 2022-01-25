«Муж помятый». Максим Траньков оценил совместные фото с Татьяной Волосожар

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков оставил комментарий под совместными фотографиями с супругой, другой двукратной чемпионкой Олимпийских игр Татьяной Волосожар. Волосожар поздравила с Татьяниным днём, который отмечается сегодня, 25 января.

«Поздравляю сегодня всех Татьян, Танечек и Танюшек с именинами, с нашим днём! Побольше любви всем и счастливых моментов!» — подписала фотографии Волосожар.

«Муж помятый», — написал Траньков в комментариях к соответствующему посту.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Татьяны Волосожар.

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