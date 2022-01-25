Камила Валиева обратилась к Владимиру Путину перед Олимпиадой-2022 в Пекине

Чемпионка Европы 2022 года в женском одиночном катании Камила Валиева обратилась к президенту России Владимиру Путину. Валиева выступила с речью на онлайн-встрече с президентом.
«Это мой первый сезон во взрослом фигурном катании — и сразу олимпийский. У многих спортсменов дорога к олимпийской мечте начинается в совсем юном возрасте, поэтому так важна поддержка, которую государство оказывает детско-юношескому спорту. На пути к достижению спортивных вершин рядом с любым спортсменом были его наставники — наши тренеры. Спасибо им большое за то, что вкладывают в нас свой талант, свои силы, своё вдохновение, эмоции, творчество.
Также, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех медиков, работающих с нами, ведь благодаря им мы чувствуем себя уверенно. Они нам помогают восстанавливаться после травм. И сейчас, в эти сложные времена, они делают всё, чтобы мы были здоровы. Нам предоставлены все условия для подготовки к Олимпийским играм, спасибо всем, кто эти условия создавал и помогал нам. Надеюсь, мы оправдаем их доверие. Мы будем стараться показать свои самые высокие результаты и завоевать для России как можно больше медалей.
Хочу пожелать всем спортсменам нашей олимпийской команды удачи, и пусть мечты каждого осуществятся. Мы надеемся на встречу с вами (с Путиным. — Прим. «Чемпионата») после Олимпиады, если вы найдёте время в своём напряжённом графике», — сказала Валиева, обращаясь к Путину.
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