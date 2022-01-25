Татьяна Тарасова отреагировала на отсутствие Михаила Коляды в окончательном составе на ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала то, что чемпион мира 2021 года в командных соревнованиях фигуристов Евгений Семененко заменил серебряного призёра Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Михаила Коляду в окончательном составе сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля.

«Очень жаль, что Коляда не попал в окончательный состав на Олимпийские игры. Миша попадал на Олимпиаду, но здоровье ему помешало. Так бывает, это спорт. Будем болеть за Семененко», — рассказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!