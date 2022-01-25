Татьяна Тарасова отреагировала на отсутствие Михаила Коляды в окончательном составе на ОИ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала то, что чемпион мира 2021 года в командных соревнованиях фигуристов Евгений Семененко заменил серебряного призёра Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Михаила Коляду в окончательном составе сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля.
«Очень жаль, что Коляда не попал в окончательный состав на Олимпийские игры. Миша попадал на Олимпиаду, но здоровье ему помешало. Так бывает, это спорт. Будем болеть за Семененко», — рассказала Татьяна Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 25 января 2022
-
15:20
-
15:15
-
15:13
-
15:00
-
14:58
-
14:50
-
14:41
-
14:29
-
13:25
-
12:16
-
11:11
-
10:08
-
00:49
-
00:20
-
00:14
- 24 января 2022
-
23:22
-
21:20
-
21:05
-
20:48
-
19:48
-
18:58
-
17:13
-
17:02
-
17:00
-
16:51
-
14:59
-
14:43
-
14:26
-
14:10
-
13:49
-
13:43
-
13:20
-
13:03
-
12:28
-
12:17