Тренер Коляды Алексей Мишин прокомментировал замену Михаила на Семененко в составе на ОИ
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Российский тренер Алексей Мишин, одним из учеников которого является серебряный призёр Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Михаил Коляда, прокомментировал замену подопечного на чемпиона мира 2021 года в командных соревнованиях фигуристов Евгения Семененко в окончательном составе сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
«Прерогатива и право объявления состава олимпийской сборной принадлежат федерации и Олимпийскому комитету России. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Мишина «Спорт-экспресс».
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