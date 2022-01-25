Тренер Коляды Алексей Мишин прокомментировал замену Михаила на Семененко в составе на ОИ

Российский тренер Алексей Мишин, одним из учеников которого является серебряный призёр Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Михаил Коляда, прокомментировал замену подопечного на чемпиона мира 2021 года в командных соревнованиях фигуристов Евгения Семененко в окончательном составе сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«Прерогатива и право объявления состава олимпийской сборной принадлежат федерации и Олимпийскому комитету России. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова Мишина «Спорт-экспресс».

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