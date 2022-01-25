«За ним боженька смотрит». Бестемьянова — о замене Коляды на Семененко в сборной на ОИ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала замену Михаила Коляды на Евгения Семененко в составе сборной России.

«У Коляды положительный тест на коронавирус. Спортсмены ведут дневник здоровья за две недели перед отъездом в Китай. Теперь, когда стало известно о положительном тесте, Михаил не сможет туда поехать. Очень жаль. Это очень грустная новость.

Но будем надеяться, что Семененко соберётся и откатается достойно. Жене повезло — это его шанс. За ним боженька смотрит», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Евгений Семененко — российский фигурист, выступающий в одиночном катании. Является бронзовым призёром этапа Гран-при Skate Canada (2021), победителем мирового командного чемпионата (2021) и финала Кубка России (2021). Чемпион России среди юниоров (2021).