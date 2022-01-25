Энберт: Коляду безумно жаль. Надеюсь, Михаил найдёт в себе силы на новый олимпийский цикл

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировал то, что чемпион мира 2021 года в командных соревнованиях фигуристов Евгений Семененко заменил серебряного призёра Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Михаила Коляду в окончательном составе сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля.

«Михаила безумно жаль. Олимпийские игры — это особенный турнир для каждого спортсмена. После игр в Корее весь олимпийский цикл Михаила был нацелен на подготовку к Олимпиаде в Пекине: вся подготовка, выбор музыки, подбор программ.

Хочется поддержать Мишу, пожелать ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, он найдёт в себе силы на новый олимпийский цикл, потому что Миша ещё может завоевать медаль и показать своё катание зрителям. Катание Коляды, его владение коньком — они особенные. Искренне желаю Мише терпения и не унывать, двигаться дальше к своим целям. К сожалению, сейчас никто не застрахован от болезни», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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