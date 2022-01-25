Энберт: Семененко готов к Олимпийским играм — это большой шанс для него

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт прокомментировал то, что чемпион мира 2021 года в командных соревнованиях фигуристов Евгений Семененко заменил серебряного призёра Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях Михаила Коляду в окончательном составе сборной России на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай), которые пройдут с 4 по 20 февраля.

«Для Семененко это большой шанс. Евгений неоднократно доказывал, что он готов к Олимпийским играм. На чемпионате мира в прошлом году именно Семененко вместе с Колядой добыл для России третью квоту на Олимпийские игры.

Женя способен собираться в стрессовых ситуациях, хорошо выступать и показывать свой контент. Думаю, Семененко готов к Олимпийским играм, готов показать свой максимум. Евгений находится в прекрасной форме и может хорошо выступить.

В спорте всегда есть основной состав и запасные. Эта ситуация ещё раз доказывает, что запасные члены сборной всегда должны быть готовы и должны находиться в форме. В спорте бывают травмы, сейчас вмешался ещё и коронавирус — от этого никуда не уйти», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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