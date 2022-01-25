Бутырская: Коляда является украшением сборной России. Пропуск Олимпиады — катастрофа
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Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала пропуск Олимпиады в Пекине фигуристом Михаилом Колядой.
«Для Миши Коляды, конечно, пропуск Олимпиады — катастрофа. Но лидер нашей сборной — Марк Кондратюк, который стал победителем на чемпионатах России и Европы. Он и при здоровом Коляде ехал бы на ОИ первым номером.
Михаил является украшением нашей сборной, это талантливейший фигурист. Но у него нет стабильности, которая должна быть у лидера», — сказала Бутырская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Филину.
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