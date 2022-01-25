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Медведева: не самое приятное чувство, когда кто-то за тебя решает, какое место займёшь

Медведева: не самое приятное чувство, когда кто-то за тебя решает, какое место займёшь
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Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2018 Евгения Медведева пожелала российским фигуристкам удачи на Играх в Пекине.

«Будут ли наши одиночницы доминировать в Пекине? Давайте за это помолимся. У меня самые высокие ожидания от турнира. Хочу пожелать девочкам удачи. Они уже проделали огромную работу, и впереди ещё немало работы. С началом сборов в Красноярске фактически стартовала Олимпиада, так что желаю всем спортсменам терпения, сил и здоровья. Помню себя перед Олимпиадой в Пхёнчхане, и это не самое приятное чувство, когда кто-то за тебя решает, какое место ты займешь, поэтому просто буду болеть за наших.

Конечно, четыре года назад чувства были иными, ведь я сама выступала, решалась моя судьба. Сейчас волнение особенное, так как ситуация в мире непростая, хочется, чтобы всё прошло без проблем. Но когда примерила олимпийскую форму, нахлынули те самые чувства, что были в 2018 году. Что касается информации о том, что в командном турнире наша сборная выступит без замен, мне было неправильно это как-то комментировать. Непосредственного участия в принятии решения я не принимаю, поэтому не имею права обсуждать или осуждать это. Моя роль — наблюдать со стороны, но не сомневаюсь, что всё пройдет наилучшим образом для спортсменов», — приводит слова Медведевой РИА «Новости».

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