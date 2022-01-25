Вайцеховская объяснила, почему Коляде не дали шанса выступить на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка и журналист Елена Вайцеховская объяснила, почему Федерация фигурного катания России не дала заразившемуся коронавирусом Михаилу Коляде шанс выступить на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен мог успеть принять участие в личном турнире.

Накануне отъезда на предолимпийский сбор в Красноярск Коляда сдал положительный тест на коронавирус. В составе на Игры его тут же заменили запасным, которым оказался другой ученик Алексея Мишина – Евгений Семененко.

«По информации RT, оказавшийся положительным тест был сделан в Санкт-Петербурге — и для того, чтобы его пересдать, уже просто не оставалось времени: заявочный дедлайн наступал через считаные часы, часть из которых съедала разница во времени между Питером и Пекином. Везти Коляду вместе с другими фигуристами в Красноярск было бы нарушением всех существующих правил и к тому же большим риском. Отложить замену спортсмена на запасного (в данном случае — на Евгения Семененко) тоже не позволяли сроки. И это, опять же, было бы неоправданным риском: что, если последующие тесты Коляды тоже покажут «плюс»? Остаться на Играх с двумя спортсменами вместо трёх?



Важно другое: Коляда в нынешнем сезоне не является лидером сборной, ради которого можно было бы пойти на какие-то исключения из общих правил. В своём нынешнем состоянии он скорее кот в мешке. Причина снятия фигуриста с чемпионата Европы так и осталась неочевидной: то ли действительно была травма, то ли Михаил просто не успевал подготовиться и посчитал за лучшее этот старт пропустить», — написала Вайцеховская в статье на RT.