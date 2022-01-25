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Александр Зайцев назвал безысходностью отсутствие Михаила Коляды на Олимпийских играх

Александр Зайцев назвал безысходностью отсутствие Михаила Коляды на Олимпийских играх
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Зайцев прокомментировал замену в сборной России на Игры в Пекине.

Заразившегося коронавирусом Михаила Коляду заменил Евгений Семененко, который был первым в списке запасных.

«Отсутствие Коляды на Олимпийских играх — безысходность. Это же не тренер решил снять… Всё из-за медицинских показаний. Такое могло случиться с кем угодно.

Семененко хорошо зарекомендовал себя по ходу сезона, поэтому при грамотных прокатах может включиться в борьбу за медали. Но мы не знаем, насколько сильный состав у американцев, китайцев, японцев и остальных. Всё будет решаться на месте», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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