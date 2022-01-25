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Урманов: Семененко не придётся включаться в работу перед Олимпиадой — он и не выключался

Урманов: Семененко не придётся включаться в работу перед Олимпиадой — он и не выключался
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Урманов прокомментировал замену в сборной России на Игры в Пекине.

Заразившегося коронавирусом Михаила Коляду заменил Евгений Семененко, который до чемпионата Европы был в основе, а после континентального первенства — первым в списке запасных.

«Не думаю, что для Семененко стало неожиданностью, что он едет на Олимпийские игры вместо Коляды. Евгений — первый запасной, он всегда должен быть во всеоружии. До начала турнира ещё порядка десяти дней. Уверен, Семененко готов и счастлив, что именно он примет участие в ОИ. Ему не придётся включаться в работу перед Олимпиадой — он и не выключался», — сказал Урманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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