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Роднина: российским фигуристам сложно бороться за медали на Олимпиаде — с Колядой или без

Роднина: российским фигуристам сложно бороться за медали на Олимпиаде — с Колядой или без
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о шансах российских фигуристов-одиночников завоевать медали на Олимпийских играх в Пекине.

Россию представят Марк Кондратюк, Андрей Мозалёв и Евгений Семененко, который заменил заразившегося коронавирусом Михаила Коляду.

«Российским фигуристам сложно бороться за медали на Олимпиаде — с Колядой или без. Но в чём прелесть спорта: лидер может сорваться, а юниор — выскочить. Масса примеров, когда те люди, которые стопроцентно должны были давать результат на ОИ, оказывались ни с чем. А дебютант, как наш Лёша Урманов, мог удивить. Хотя вроде бы катались и Бойтано, и Петренко. Были люди, которые больше претендовали на золотую медаль. Пока аксакалы бились, Урманов проскочил и стал олимпийским чемпионом», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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