Источник: тренер группы Алексея Мишина заразился коронавирусом

Тренер из штаба Алексея Мишина заразился коронавирусом, сообщает «Спорт-экспресс», не называя фамилию специалиста. Это третий случай в составе сборной России на сборе в Красноярске.

Ранее стало известно, положительные анализы на коронавирус сдали в Красноярске запасной фигурист сборной в танцах на льду Егор Базин, выступающий в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой, и тренер пары Денис Самохин.

Также стало известно, что до сегодняшнего дня в Красноярске де-факто не было «пузыря», но после положительных тестов правила решили ужесточить.

Напомним, что ещё до выезда в Красноярск положительный тест на коронавирус сдал Михаил Коляда, тренирующийся в группе Мишина. В сборной его заменил занимающийся в той же группе Евгений Семененко.