Источник: тренер группы Алексея Мишина заразился коронавирусом
Поделиться
Тренер из штаба Алексея Мишина заразился коронавирусом, сообщает «Спорт-экспресс», не называя фамилию специалиста. Это третий случай в составе сборной России на сборе в Красноярске.
Ранее стало известно, положительные анализы на коронавирус сдали в Красноярске запасной фигурист сборной в танцах на льду Егор Базин, выступающий в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой, и тренер пары Денис Самохин.
Также стало известно, что до сегодняшнего дня в Красноярске де-факто не было «пузыря», но после положительных тестов правила решили ужесточить.
Напомним, что ещё до выезда в Красноярск положительный тест на коронавирус сдал Михаил Коляда, тренирующийся в группе Мишина. В сборной его заменил занимающийся в той же группе Евгений Семененко.
Комментарии
- 25 января 2022
-
22:49
-
22:18
-
21:41
-
21:09
-
20:59
-
20:37
-
20:29
-
20:17
-
19:19
-
18:47
-
16:49
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:20
-
15:15
-
15:13
-
15:00
-
14:58
-
14:50
-
14:41
-
14:29
-
13:25
-
12:16
-
11:11
-
10:08
-
00:49
-
00:20
-
00:14
- 24 января 2022
-
23:22
-
21:20
-
21:05
-
20:48
-
19:48
-
18:58
Партнерский контент