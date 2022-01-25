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Источник: тренер группы Алексея Мишина заразился коронавирусом

Источник: тренер группы Алексея Мишина заразился коронавирусом
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Тренер из штаба Алексея Мишина заразился коронавирусом, сообщает «Спорт-экспресс», не называя фамилию специалиста. Это третий случай в составе сборной России на сборе в Красноярске.

Ранее стало известно, положительные анализы на коронавирус сдали в Красноярске запасной фигурист сборной в танцах на льду Егор Базин, выступающий в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой, и тренер пары Денис Самохин.

Также стало известно, что до сегодняшнего дня в Красноярске де-факто не было «пузыря», но после положительных тестов правила решили ужесточить.

Напомним, что ещё до выезда в Красноярск положительный тест на коронавирус сдал Михаил Коляда, тренирующийся в группе Мишина. В сборной его заменил занимающийся в той же группе Евгений Семененко.

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