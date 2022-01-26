Баюл спросили о прогнозе на результаты Олимпиады-2022 в женском катании. Оксана ответила

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл в своём «инстаграме» ответила на вопрос подписчицы о прогнозе на результаты Олимпиады в Пекине (Китай) в женском одиночном катании.

«Оксана, у вас есть прогноз на женское катание в Пекине?» — написала подписчица

Баюл ответила: «Дожить бы до Игр».

Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины. Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.

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