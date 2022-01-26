Анна Погорилая рассказала о зависти к более титулованным фигуристкам

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая ответила на вопрос о зависти к более титулованным коллегам.

В «Инстаграме» спортсменку спросили: «Завидовали более титулованным фигуристкам?» Погорилая ответила: «Было. У призёров Олимпийских игр больше, так сказать, возможностей, и они более востребованные».

Погорилая — серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2015, 2016), бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017, мастер спорта России международного класса. Она не участвовала в соревнованиях с осени 2017 года.

Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!