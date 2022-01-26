Алёна Леонова: Коляда не девочка. Это они у нас мало живут в фигурном катании

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Алёна Леонова прокомментировала непопадание Михаила Коляды в итоговый состав на Олимпиаду в Пекине из-за положительного теста на коронавирус. В заявке сборной России его заменил Евгений Семененко.
«Очень обидно, что у Коляды положительный тест. Такова ситуация. Мы зависим не от себя, а от каких-то тестов. Положительный результат даже при хорошем самочувствии — приговор. Однако в то же время я рада за Женю. У него будет шанс побывать на этом празднике и, возможно, показать хороший результат. Самое главное, что нет никаких травм.
Значит, Коляде нужно будет оставаться в фигурном катании ещё на 4 года. Он же не девочка! Это они у нас мало живут в фигурном катании. Если без травм, можно спокойно дожить до следующей Олимпиады. Тем более Коляда — талантливый спортсмен с регалиями. Его очень любят и в других странах, поэтому есть повод задуматься», — цитирует Леонову «Спорт-экспресс».
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